x x

SARONNO – Ancora tegole pericolanti post grandine: transenne e nastro bianco e rosso al Matteotti.

E’ un problema di cui si è parlato molto negli ultimi due mesi in città soprattutto dopo le grandinate del 21 e 24 luglio e dopo la tempesta d’acqua del 31 agosto ossia gli allagamenti dell’intersezione tra via Biffi e via Roma.

Cambiamenti per la comunità pastorale di Caronno Pertusella: don Franco Santambrogio saluta i fedeli della comunità Madonna della Visitazione per iniziare un nuovo percorso a Buzzano, in provincia di Milano, nella parrocchia Beata Vergine Assunta. Il benvenuto va a don Angelo Cavenago, che ha precedentemente ricoperto il ruolo di coauditore nella parrocchia San Martino di Niguarda a Milano e poi di parroco. Ora prosegue il proprio cammino sacerdotale a Caronno Pertusella.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

05092023