SARONNO – “Siamo contentissimi della vittoria di Coppa Italia e non vediamo l’ora di iniziare le semifinali scudetto contro Forlì”: Steven Manson, manager dell’Inox Team Saronno, ieri è stato ospite (con il dirigente del Saronno, Francesco Banfi) di “Match point”, la trasmissione sportiva di Radiorizzonti Fm 88, condotta da Agostino Masini e Paolo Renoldi. Manson ha portato negli studi di piazza Libertà la medaglia che il presidente della Federazione italiana, Andrea Marcon, ha consegnato assieme alla Coppa Italia a tutto lo staff del Saronno; e la trasmissione è stata una occasione per fare il punto sull’andatamento della stagione della formazione saronnese: “Lo scorso fine settimana battendo il Mkf Bollate a Casteldebole nel Bolognese abbiamo vinto la Coppa Italia, un successo che è stato il frutto di una prestazione eccezionale di tutte le ragazze” ha rimarcato Manson. La squadra si è subito lasciare alle spalle la delusione per il “solo” secondo posto in Premier cup, la coppa campioni del softball vinta dall’ex formazione di Manson, l’Olympia Haarlem, con successo in finale proprio sulle saronnese.

Ora il pensieri di tutta l’Inox Team è rivolta al campionato di A1. Manson sottolinea di essere fiducioso per la sfida di semifinale playoff contro Forlì. Si giocherà al meglio delle 5 partite, da sabato prossimo, con le prime due gare sul diamante delle romagnole: “Loro dispongono di elementi di valore europeo, ma noi non siamo assolutamente da meno. Credo che Saronno disponga di una rosa più ampia, ed anche questo potrebbe fare la differenza. Credo che sulle cinque partite, comunque emergeranno tutti i valori delle due squadre e noi abbiamo qualcosa di più”.

Delle scelta di avere, da inizio stagione, sposato il progetto dell’Inox Team Saronno, Manson non si pente, tutt’altro: “Aveva conosciuto il Saronno un paio di anni fa, quando ero all’Olympia Haarlem e qui avevamo giocato la Coppa delle Coppe; mi era subito piaciuto l’ambiente e mi erano piaciute le persone. La società, col presidente Massimo Rotondo, ha iniziato un percorso, quello che ho visto negli anni scorsi anche con l’Olympia, per essere al top in Europa. Stiamo facendo continui progressi, nella consapevolezza che ci vorrà un po’ di tempo. Ma al momento le squadre italiane ed il campionato italiano sono i migliori in Europa”.

Manson, già giocatore professionista di softball maschile (aveva militato in squadre di Stati Uniti d’America e Giappone), da alcuni anni è allenatore: lo è stato in Danimarca, e poi per lungo tempo in Olanda, “col fatto che rispetto al mio Paese, la Nuova Zelanda, le stagioni sono opposte, credo di avere realizzato un piccolo record: ho sempre vissuto in estate, per 19 stagioni consecutive!”

(foto: Steven Manson con i conduttori di Radiorizzonti)

05092023