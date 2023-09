SARONNO – E’ stato portato all’ospedale di Saronno in codice giallo colpito da un fendente alla gamba il 22enne al centro di un movimento episodio avvenuto nella notte a ridosso del centro storico.

Tutto è iniziato in via Genova intorno alle 4,30 quando è arrivata la chiamata alla centrale operativa di Area per una lite tra due uomini. Secondo una prima ricostruzioni di alcuni presenti a litigare sarebbero stato l’ex e l’attuale ragazzo di una giovane residente in zona. Tra i due dalle parole si è presto venuti alle mani e ad avere la peggio è stato proprio il 22enne, di origine marocchina, colpito con un fendente alla gamba.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Saronno mentre le sirene dell’ambulanza della Croce Rossa di Saronno e dell’autoinfermieristica hanno svegliato molti residenti. Dell’accaduto si parla molto stamattina in città anche per le pozze di sangue ben visibili tra corso Italia e vicolo Santa Marta.

Ieri sera un accoltellamento tra stranieri per una lite davanti alla stazione.

