CARONNO PERTUSELLA – L’associazione di Caronno Pertusella, Fare Arte, apre le iscrizioni per il nuovo anno. L’associazione culturale propone da anni corsi di pittura e di tecnica ad acquaforte e anche quest’anno apre le iscrizioni a tutti i cittadini caronnesi e del circondario che volessero coltivare la passione per l’arte. Le iscrizioni resteranno aperte per tutto il mese di settembre, fino all’inizio delle lezioni, previsto per ottobre.

Per informazioni è possibile contattare Antonietta Calanna all’indirizzo mail [email protected], o Antonia Bonsignori all’indirizzo antonia.bonsigno[email protected], o Gianlorenzo Paoletti all’indirizzo mail [email protected].

L’associazione, sul territorio caronnese dallo scorso 2008, propone da anni corsi, ma anche iniziative e attività rivolte alla cittadinanza: come mostre, o attività con i più piccoli.

(foto d’archivio: l’associazione Fare Arte durante la manifestazione dedicata ai bambini, Rigiocando)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione