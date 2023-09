UBOLDO – Una partita ricca di emozioni e di goal quella che si è svolta questo pomeriggio a Uboldo tra Pro Juventute e Torino Club Marco Parolo che ha dato il via alla nuova stagione del girone z della seconda categoria.

I padroni di casa partono subito benissimo sbloccando il risultato con la rete di Colombo dopo solamente 4 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara. Dopo i goal del vantaggio la Pro Juve non abbassa il proprio baricentro continuando a mettere in difficoltà la difesa avversaria che al minuto 24 dei primi 45 regolamentari subisce un’altra rete questa volta da Anoire.

Dopo un primo tempo a senso unico il Torino Club prova a rimettersi in gioco con la rete di Zanzi che accorcia le distanze. La partita entra però ancor più nel vivo pochi minuti dopo la prima rete degli ospiti, minuti nei quali il direttore di gara assegna un rigore al Torino Club che verrà concretizzato al 55′ da Zefi. Dopo il pareggio degli ospiti, la Pro Juve non si demoralizza e dopo pochissimi minuti, esattamente al minuto 14 della seconda metà di gara, si riporta in vantaggio con Meloni che insacca la palla in rete dopo averla ricevuta dal proprio compagno di squadra Conchet.

Il Torino Club però non accetta il pareggio e dopo diversi tentativi nell’area avversaria trova il pareggio a soli 5 minuti dalla fine della partita nuovamente con Zanzi che realizza così una doppietta. Risultato di parità che tuttavia accende gli animi dei padroni di casa che non arrendendosi mai rifilano nei minuti finali del match ben due goal con i subentrati dalla panchina Montoli e Secchieri che fanno finire questa intramontabile gara con il risultato di 5-3.

Una partita dunque ricca di emozioni soprattutto per i tifosi neutrali che hanno assistito ad un match che nel secondo tempo, dopo un primo a senso unico, sembrava non finire mai. La Pro Juve, dunque, vincendo con il Torino Club una partita non semplice, inizia benissimo questa nuova stagione portandosi così al momentaneo primo posto a tre punti dimostrando di poter giocare con forte tenacia e forza d’animo.

ASD PRO JUVENTUTE – ASCD TORINO CLUB MARCO PAROLO 5-3

Asd PRO JUVENTUTE: Caruana, Soldi (45′ st Gatti), Costantino, Conchet, Anafllouss (29′ st Dalzovo), Reda, Venegoni, Flores, Colombo, Meloni (17′ st Ferrario)(37′ st Montoli), Regalati (36′ st Secchieri). A disposizione: Falcone, Pittalis, Crespi, Dragoni.

Ascd TORINO CLUB MARCO PAROLO: Tosi, Ghiringhelli, Ofieroho, Laita, Garavaglia, Nervo, Zefi, Moccchetti, Spagnolo, Fama, Loseto. A disposizione: Silvestri, Crippa, Castiglia, Galli, Piu, Ghezzi, Zanzi, Bentouja, Bortollon. All: Aresi.

Marcatori: Colombo 4′ pt (p), Anoire 24′ pt (p), Zanzi 2′ st 40′ st (t), Zefi 10′ st (t), Montoli 45′ st (p), Secchieri 45’+5′ st (p).

(foto da archivio)