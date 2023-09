SARONNO – Inizia subito bene la stagione da neopromossa in Eccellenza per il Fbc Saronno vittorioso sul campo casalingo contro la Vergiatese, mentre la Caronnese ha strappato in extremis il pari esterno contro il Calvairatese; per l’Ardor Lazzate sconfitta contro l’ambizioso Oltrepò; il tutto nella prima giornata di Eccellenza, lo scorso fine settimana.

Nelle categorie inferiori da segnalare tra l’altro il pari fra due “volti nuovi” della Promozione, Pro Azzurra Turate e Asd Ceriano; e le sconfitte di Aurora Cmc Uboldese ed Esperia Lomazzo; vittoria per l’Universal Solaro.

In Prima categoria, battuto il Sc United al debutto ad Ossona.

In Seconda categoria inizio in salita per la matricola Dal Pozzo.

In campo anche la Terza categoria.

11092023