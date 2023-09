SARONNO – Ieri pomeriggio ha suscitato grande rammarico e qualche protesta la presenza dei resti della rissa di sabato sera in piazzetta Portici a poca distanza dagli stand delle associazioni di sport al centro l’iniziativa organizzata per avvicinare i piccoli saronnesi alle diverse pratiche sportive.

Qualche materiale utilizzato per le prime fasi dei soccorsi ma soprattutto una maglietta bianca vistosamente sporca di sangue. Ed è stata proprio questa a suscita il maggior rammarico dei saronnesi. “Ci sono in giro tante famiglie e tanti bimbi non era possibile effettuare un rapido intervento di sistemazione e pulizia prima della manifestazione? O anche durante. Io capisco che si tratti di rifiuti sanitari che debbano essere smaltiti in modo corretto ma nemmeno lasciarli letteralmente in piazza, in uno dei punti di passaggio della città è giusto. Anche per rispetto dei commercianti che hanno le vetrine e i tavoli all’esterno” spiega un papà.

C’è chi ha fatto una segnalazione su Municipium e chi ha contattato la polizia locale. Sabato sera invece sullo stesso tema, macchia di sangue rimasta sull’asfalto dopo una rissa è intervenuto prima con un post poi con un vero e proprio intervento di pulizia l’ex assessore Alessandro Merlotti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione