TURATE – “Nella notte tra venerdì e sabato alcuni malviventi hanno infranto il vetro di una porta di ingresso e si sono introdotti nella Sscuola dell’infanzia sottraendo del materiale. In particolare sono stati rubati due pc portatili, il cellulare della scuola, un grosso raffrescatore acquistato per il centro cottura e buona parte delle derrate alimentari acquistate per la refezione della settimana”. A comunicarlo l’Amministrazione comunale cerianese, con riferimento a quanto successo nell’istituto di via Libertà.

Precisano dall’ente locale: “Questa mattina i carabinieri di Turate, avvertiti dal presidente della cuola, sono intervenuti per constatare quanto avvenuto e procedere ad una denuncia”. Sottolineano dal Comune: “Ci rammarica e ci irrita che in un momento già così delicato per la nostra comunità si verifichino questi episodi spregevoli e ignobili! Ringraziamo di cuore il personale della scuola dell’infanzia che, nonostante le problematiche causate dalla grandine e quelle causate da questo furto, abbia comunque garantito ai nostri bambini l’avvio sereno del nuovo anno scolastico”.

(foto archivio)

11092023