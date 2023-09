SARONNO – E’ stato portato in pronto soccorso all’ospedale di Legnano in codice giallo il 43enne ferito con un coltello stamattina in una lita avvenuta alla stazione di Saronno Sud.

E’ il terzo accoltellamento in 8 giorni in città.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri che sono intervenuti con i mezzi del soccorso sanitario e la polizia locale. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe verificata la lite tra stranieri nei pressi dello scalo ferroviario. Dalle parole si è passati alle mani e quindi nel culmine dello scontro è spuntato il coltello. Ad avere la peggio il 43enne finito a terra. L’aggressore si è allontanato. E’ successo alle 4 del mattino. Ma l’allarme è scattato solo alle 1045 quando il ferito rimasto su una panchina è riuscito a dare l’allarme.

Sul posto è arrivata l’ambulanza del Sos di Uboldo e l’autoinfermieristica di Legnano. Come detto il 43enne è stato portato all’ospedale di Saronno dopo le prime cure sul posto.

Come detto si tratta della terzo accoltellamento avvenuto a Saronno nell’ultima settimana. Il primo giovedì sera in stazione tra stranieri per motivi ancora da acclarare, il secondo venerdì mattina per motivi sentimentali in pieno centro e quindi questo oggi a Saronno sud. In più nel weekend si è verificata la rissa con lancio di bottiglie e sedie che ha visto un 58enne finire all’ospedale con una ferita alla testa.

