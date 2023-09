SARONNO – Come messaggio diretto su Instagram, come video scaricato e inoltrato molte volte su Whatsapp e Telegram. Da giorni ormai la “protesta” di un saronnese gira sui dispositivi cittadini suscitando forti e controverse prese di posizione. Nel video, postato lo scorso 6 settembre, si vede un giovane saronnese che “arrabbiato” con l’Amministrazione per essersi appena ritrovato senza allacciamento di acqua e gas sniffa quella che sembra a tutti gli effetti una sostanza stupefacente davanti al Municipio. Teatro del video l’ingresso del palazzo comunale di piazza Repubblica: si vede la porta a vetri che l’uomo, biascicando, dice anche di voler prendere a testate per la rabbia. Invece prende una bustina dalle scarpe, l’appoggia sul cestino e quindi si “concede” quella che sembra una dose.

Come detto il video non è passato inosservato ed ha iniziato a girare con diversi commenti sulle difficoltà e il disagio del protagonista e sulla possibilità che abbia potuto anche solo girarlo davanti al palazzo comunale con tanto di insulti all’Amministrazione senza che nessuno intervenisse o se ne accorgesse. Il video su Instagram ha anche 29 like ed è stato commentato da alcuni conoscenti dell’uomo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

14092023