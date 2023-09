SOLBIATE ARNO – Match clou in Eccellenza è oggi Solbiatese e Fbc Saronno, per la 2′ giornata nel girone A. Su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro, che inizia alle 15.30.

La Solbiatese deve riscattarsi dal pareggio per una rete a testa sul campo dell’Accademia Pavese San Genesio. Dall’altra parte il Saronno si presenta a questa gara forte della vittoria casalinga per 3 a 0 contro la Vergiatese ed è sicuramente una sfida importante per testare quello che potrebbe essere l’obbiettivo stagionale della squadra di mister Danilo Tricarico.

A dirigere il match sarà l’arbitro Andrea Fanciullacci di Monza, insieme agli assistenti Erind Alimani di Legnano e Vincenzo Camporale di Lodi. La partita si disputerà a Solbiate Arno, allo stadio Felice Chinetti, in via Per Oggiona 1.

La Solbiatese, inoltre, si presenta alla gara ufficializzando, nella giornata di venerdì, un nuovo acquisto: Riccardo Ruggeri un esterno classe 2004, proveniente direttamente dalla Tritium in Serie D, dove la scorsa stagione ha siglato 4 goal e 12 assist.

17092023