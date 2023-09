MISINTO – Una partita combattuta ma senza particolari difficoltà in fase difensiva la seconda stagionale del Misinto 1971 che si è disputata contro il Grandate questo pomeriggio nello stadio di via Birago a Misinto valida per il girone A di Como della terza categoria.

Primi 45 minuti regolamentari a senso unico nei quali la squadra padrone di casa attacca costantemente la difesa avversaria che è costretta successivamente a concedere un rigore al Misinto che verrà poi concretizzato dall’attaccante Cederle che insaccando la palla in rete sblocca il risultato. I padroni di casa, dopo aver sfruttato l’errore degli avversari, trovano il raddoppio con una grande rete di Scattolin da punizione che chiude la prima metà di gara con il parziale di 2-0.

Nel secondo tempo il Grandate prova ad alzare il baricentro cercando di riaprire la partita ma la difesa di casa riesce benissimo ad arginare l’offensiva avversaria facendo così concludere il match per 2-0.

Vince dunque con due calci piazzati il Misinto la seconda partita stagionale grazie alla quale resta a punteggio pieno al primo posto del girone A della terza categoria a parimerito con Valsodese, Celtica, Lario e Polisportiva Colverde. Risultato ben diverso invece per il Grandate che dopo due giornate di campionato resta a secco di goal e di punti.

CGDS CALCIO MISINTO 1971 – ASD GRANDATE 2-0