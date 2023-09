GALLARATE – Una partita emozionante e ricca di goal la prima stagionale dell’Airoldi disputata questo pomeriggio in casa della Cedratese a Gallarate valida per il girone B di Varese della terza categoria.

Primi 45 minuti regolamentari equilibrati nei quali l’Airoldi riesce su rigore a sbloccare il risultato che però viene poco dopo pareggiato da uno spettacolare goal del centravanti dei padroni di casa che insacca il pallone sotto il sette. Dopo la rete della parità, la Cedratese riesce a far girare meglio la palla e crea diverse occasioni da rete che spaventano la difesa avversaria. Dopo diverse azioni pericolose e un miracoloso intervento del nuovo estremo difensore dell’Airoldi in spaccata d’istinto sull’attaccante avversario, la Cedratese trova il goal del vantaggio su ripartenza che fa concludere il primo tempo con il parziale di 2-1.

Nella seconda metà di gara l’Airoldi parte forte e trova con un gran colpo di testa il pareggio che però è solo momentaneo visto il successivo goal dei padroni di casa arrivato su tap in dell’attaccante dopo una clamorosa traversa. Il match si chiude definitivamente con il quarto goal della Cedratese che vince così per 4-2 una partita non semplice.

L’Airoldi perde, dunque, la prima stagionale nonostante non una bruttissima prestazione contro degli avversari che con caparbietà hanno saputo imporsi sugli avversari.