CARONNO PERTUSELLA – Inizio ritardato di due ore per il maltempo delle Italian softball series 2023 sabato pomeriggio al campo di Bariola, dalle 16 alle 18, in campo le locali della Rheavendors Caronno (che per la prima volta nella loro storia hanno raggiunto l’atto finale del campionato) ed il titolato Forlì.

In gara 1 fuoricampo da due punti di Ricchi al primo inning, che sorprende la lanciatrice di casa Silvia Durot, per ricchi la 51esima valida del campionato. Poi cambio in pedana per Caronno con ingresso di Bianca Messina ed altro fuoricampo del Forlì con Giacometti al terzo inning, 0-4; ed al sesto inning entra anche il 0-5 malgrado una bella doppia eliminazione della difesa caronnese, e altri tre punti arrivano per le romagnole all’ultimo inning, 0-8.

Nella seconda gara la sfida fra lanciatrici straniere, la statunitense Myka Sutherlin, del Forlì contro la cubana caronnese, Yilian Tornes. Incontro equilibratissimo con tantissimi strike out di Tornes ma alla terza ripresa si registra il fuoricampo di Gasparotto, 0-1; ed all’ultima ripresa il fuoricampo da tre punti di Giacometti fissa il risultato sullo 0-4.

Si gioca al meglio delle cinque partite e dunque la serie proseguirà sabato prossimo a Forlì dalle 16, alle romagnole basterà vincerne una per aggiudicarsi il loro sesto scudetto.

23092023

23092023