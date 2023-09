CARONNO PERTUSELLA -Sarà una sfida inedita ad assegnare il 55′ scudetto nella storia del massimo campionato italiano di softball. A fronteggiarsi saranno infatti Forlì, cinque volte vincitrice, e la Rheavendors Caronno, alla prima partecipazione all’Italian Softball Series della sua storia. Le prime due gare sabato 23 settembre dalle 16 sul diamante di Caronno Pertusella, diretta sul canale Youtube FIBS Channel e su MS Channel (canale 814 Sky).

Le semifinali Scudetto hanno regalato un doppio colpo di scena, quando sembrava tutto apparecchiato per il terzo atto negli ultimi quattro anni tra MKF Bollate ed Inox Team Saronno, le prime due squadre della stagione regolare sono state sorprese rispettivamente dalla Rheavendors Caronno e da Forlì.

Lo spartito delle due semifinali è stato decisamente diverso: Forlì ha annichilito Saronno con un netto 3-0 nella serie e un parziale di 21-5 nei punti segnati, mentre Caronno è stata eroica in una rimonta sul diamante ospite per conquistare il pass per la finale in gara 5 trascinata da una strepitosa Yilian Tornes in pedana di lancio (3-0, 21.0 IP, 5 H, 1 ER, 6 BB, 29 K).

L’Italian Softball Series 2023 si aprirà sul diamante “Francesco Nespoli” di Caronno Pertusella (VA) con le prime due gare in programma sabato 23 settembre a partire dalle ore 16. Tutti gli incontri saranno trasmessi integralmente in diretta sul canale Youtube FIBS Channel e su MS Channel (canale 814 di Sky).

Forlì, guidata da Juni Francisca, è sicuramente più abituata a questi palcoscenici: dal 1996 ad oggi, le romagnole hanno disputato quindici volte la finale Scudetto, vincendone cinque (2002, 2006, 2008, 2017, 2021) e diventando la squadra più decorata del XXI secolo. Buona parte del roster è simile a quella dell’ultimo successo, a partire dal manager e dai pilastri Ilaria Cacciamani e Beatrice Ricchi, oltre a Martina Laghi, Veronica e Carlotta Onofri e Miriana Cerioni, MVP dell’ultima serie finale vinta da Forlì.

A questa squadra si è aggiunta Marta Gasparotto, leader di fuoricampo in questa stagione (10, di cui 2 in semifinale) e già tra volte campione nazionale con le casacche di Bussolengo (2018, 2019) e Bollate (2020).

Dall’altra parte Caronno e il suo head coach Argenis Blanco si trovano di fronte ad una prima volta assoluta, con il sogno di diventare la quarta squadra lombarda a poter vantare un titolo in bacheca. Nel roster caronnese solamente tre giocatrici vantano uno Scudetto nel palmares personale: Francesca Rossini (con Legnano, nel 2007) e il duo Lara Cecchetti e Sara Riboldi (con Bollate, nel 2020). Questa Italian Softball Series avrà un sapore ancora più particolare per Cecchetti, dal momento che ha annunciato il ritiro al termine di essa.

La principale forza di Forlì, sia durante la stagione regolare sia in semifinale, è stato senza dubbio l’attacco: il lineup con la maggiore potenza in stagione (25 HR, OPS .906) si è confermato tale anche in postseason (4 HR, OPS 1.090), con il trio più pericoloso e con maggior esperienza internazionale (Gasparotto, Cacciamani, Ricchi) che è stato coadiuvato alla perfezione da Noemi Giacometti (6-11, 2 doppi, HR, 5 RBI).

In pedana di lancio Ilaria Cacciamani ha silenziato le mazze di Saronno in semifinale (1 ER in 13.0 IP) grazie in particolar modo ad un cambio di velocità mortifero, mentre la palla in gara 2 sarà affidata a Myka Sutherlin, che avrà l’arduo compito di fronteggiare il punto di forza di Caronno.

La compagine lombarda, infatti, affiderà gran parte delle proprie chance di vittoria nel braccio mancino di Yilian Tornes, fondamentale prima nell’agguantare i playoff e poi nel regalare la prima, storica, presenza in finale per la formazione varesina.

La palla nella partita delle italiane sarà affidata in mano a Bianca Messina Garibaldi, con Silvia Durot e Sara Riboldi pronte a rilevarla. In stagione regolare 9 delle 23 vittorie totali della squadra sono arrivate in gara 1, mentre in semifinale la pedana azzurra di Caronno è stata sempre sconfitta nel duello contro Laura Bigatton.

In attacco solo cinque giocatrici sono state in grado di battere più di una valida nelle cinque partite contro Bollate: Yuruby Alicart (5-15, 2 doppi, HR, 2 RBI) è senza dubbio la giocatrice con più potenza nel lineup, il cui cuore è completato da Melany Sheldon (4-15, 2 doppi, 1 RBI), Francesca Rossini (5-13, un doppio, 1 RBI), Lara Cecchetti (6-11, un doppio, un triplo) e Chiara Ambrosi (3-13, 1 RBI). La disciplina al piatto (18 basi su ball conquistate contro Bollate) potrebbe rivelarsi un’utile freccia nella faretra di Caronno.

L’ultimo duello ai playoff tra Forlì e Caronno risale ai quarti di finale del 2021 (serie vinta 2-0 da Forlì), mentre quest’anno le due squadre si sono affrontate quattro volte in stagione regolare, con il bilancio a favore di Forlì che ne ha vinte tre di queste.

Il programma dell’Italian Softball Series:

Gara 1 sabato 23 settembre, ore 16.00 Rheavendors Caronno – Forlì

Gara 2 sabato 23 settembre, +30’ dopo la conclusione di gara 1 Rheavendors Caronno – Forlì

Gara 3 sabato 30 settembre, ore 16.00 Forlì – Rheavendors Caronno

Gara 4* sabato 30 settembre, +30’ dopo la conclusione di gara 3 Forlì – Rheavendors Caronno

Gara 5* domenica 1 ottobre ore 11.00 Forlì – Rheavendors Caronno

(foto Giovanni Pini: la lanciatrice caronnese Yilian Tornes in azione)

