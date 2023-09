SARONNO – 0, 2, 2, 2: in quattro inning Forlì ha spazzato via le speranze della Inox Team Saronno di una “remuntada” sulla carta possibile, guardando al tasso tecnico delle sue squadre, ma che ha visto le romagnole dominare la serie. Si giocava per le semifinali di serie A1, le campionesse d’Italia saronnesi contro quelle “volpone” del Forlì che senza proclami hanno dato vita ad una regular season piuttosto mediocre, arrivando terze. Ma poi trasformandosi e dando tutto nelle semifinali, forse percependo le difficoltà di un Saronno arrivato un po’ fiacco al momento decisivo della stagione.

Dopo avere vinto gara 1 e gara 2 in casa propria, al Forlì bastava vincerne una oggi a Saronno (si giocava al meglio delle tre) e lo hanno fatto già in gara 3 battendo l’Inox Team in un match a senso unico, con due punti alla seconda ripresa (fuoricampo da 2 punti di Gasparotto), due alla terza e due alla quarta; battendo molto la lanciatrice saronnese Alice Nicolini poco assistita dalle difesa. Per Saronno entra un punticino alla quinta ripresa ma non cambia niente: 1-6.

Insomma, alla finale scudetto quest’anno ci va Forlì, Saronno si accontenta della Coppa Italia recentemente conquistata e che nella prossima annata la porterà comunque in Europa, in Coppa delle Coppe.

17092023