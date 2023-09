CARONNO PERTUSELLA – È iniziata l’undicesima edizione della sagra del llcinghiale selvatico: la manifestazione organizzata da “Gli scalmanati”, ha avuto il via la scorsa settimana, dal 15 al 17 settembre, con un enorme successo, ma proseguirà questo weekend. L’appuntamento è dal 22 al 24 settembre nel parco della Resistenza in via Avogadro.



La manifestazione mette a disposizione 500 posti a sedere, motivo per cui è utile prenotare per poter consumare. La scelta è tra un ampio menù: dalle classiche pappardelle al ragù di cinghiale, al tagliere selvatico con petto d’oca, cinghiale e cervo.

La vasta scelta comprende anche vini doc e birra.



Chiunque volesse partecipare può recarsi sul posto, dove sarà presente una postazione “prenotazione” a cui rivolgersi, una persona dedicata accompagnerà al tavolo e consegnerà il foglio del menù da compilare. Una persona sola dovrà armarsi di pazienza per la cassa, per ricevere il dischetto elettronico numerato. Quando il dischetto suonerà e vibrerà la comanda è pronta e ci si può recare al self per ritirare l’ordinazione.



Per prenotare è possibile contattare 3496606959.

(foto di Felice Ceriani)