CESATE – Domenica 24 settembre alle 16:30 circa, il cortile della biblioteca civica di Cesate, in via Piave 5, ospiterà il concerto Lucio & Lucio. Si tratta di un evento tributo, in occasione degli 80 anni di Lucio Dalla e Lucio Battisti, che ripercorrerà la vita dei due cantautori attraverso la loro musica. L’evento è organizzato dalle Acli e dall’associazione Cixate in collaborazione con Officine Musicali.

Ad intrattenere il pubblico sarà la Giuseppe Emmanuele Band, formata da Giuseppe Emmanuele, direzione arrangiamenti e pianoforte, Giorgia Sallustio, voce, Giulia Cozzi, flauto, Diego Lambertini, tromba, Corrado Sambito, sax alto, Gilberto Tarocco, sax tenore, Danilo Moccia, trombone, Giovanni Facecchia, batteria, Max Viappiani, basso, Andrea Molinari, chitarra

L’ingresso all’evento è libero e gratuito e in caso di maltempo il concerto si terrà nel salone incontri di via Concordia 7 .

