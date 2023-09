SARONNO – Maltempo, ko il tetto e caserma dei pompieri inutilizzabile. Cantiere in arrivo, si cercano alternative provvisorie. Contattato il sindaco.

Ancora allagamenti in Municipio… spuntano persino i pesci.

Evidenti i segni del maltempo delle ultime settimane sulla recinzione dell’area dismessa dell’ex Cantoni, sul lato di via Miola nella zona all’angolo con via Don Marzorati. Ci sono cittadini preoccupati: sembra sul punto di cadere, soprattutto nel caso di nuovi eventi meteorologici “estremi” come quelli che si sono visti nelle ultime settimane.

Via al restauro del Santuario: pulizia e conservazione.

Saronno, Stefano Giannotti nuovo presidente del comitato saronnese dell’Aia, l’associazione segli arbitri di calcio di Saronno.

