Le vicende degli allagamenti all’incrocio tra via Dante e via Battisti e dei ritardi nella realizzazione della nuova palestra approdano in Consiglio Comunale grazie all’iniziativa del gruppo di opposizione che ha presentato due interrogazioni consiliari.

Nel corso di quest’estate in concomitanza degli eventi temporaleschi, all’incrocio tra via Dante e via Battisti oltre che in via Piave, l’acqua ha invaso la carreggiata creando disagio alla circolazione stradale e alle abitazioni.

“Questo problema – spiega il consigliere Paolo Bianchi – era frequente in passato ad ogni temporale all’incrocio tra via Trento e via C. Battisti, punto critico della rete fognaria comunale, ma non nei punti in cui si è verificato quest’anno per la prima volta. Abbiamo chiesto se questi allagamenti e rigurgiti di fognatura siano collegati ai lavori che Brianzacque sta facendo sulla rete fognaria oppure se sono da attribuire ad altra causa per cui è necessario uno studio dettagliato per la risoluzione della problematica.”

“Ci chiediamo – prosegue Bianchi – se il problema di allagamento, prima presente all’incrocio con via Trento – Battisti, sia stato solamente spostato in altro punto della rete fognaria. I lavori che Brianzacque sta realizzando sulla rete stanno creando difficoltà alla circolazione stradale e ai cittadini da diversi mesi. È stato accumulato un notevole ritardo rispetto all’iniziale cronoprogramma: abbiamo chiesto quando è previsto il termine dei lavori e in quali modi l’Amministrazione Comunale ha sollecitato la società per il rispetto delle tempistiche.”

“Anche la realizzazione della nuova palestra di via Rimembranze è in forte ritardo” aggiunge il consigliere Vincenzo Di Paolo. “Se ne parla dal 2018, sono passati 6 anni e la palestra non è ancora finita. Ad oggi non si conoscono ancora i costi esatti di quest’opera. Nel Consiglio Comunale di luglio il sindaco aveva garantito che nelle due settimane successive avrebbero iniziato a posare i serramenti. Nella stessa seduta, il sindaco aveva dichiarato che manca la parte dell’ultimo lotto da finanziarie che prevede l’installazione dei macchinari per il riscaldamento e raffrescamento e alcune finiture all’interno della struttura.”



“Si era partiti con un costo di 1.200.000 euro – spiega Di Paolo – abbiamo poi scoperto che bisognava aggiungere altri 613.000 € senza dimenticare 1.760.000 € per la messa in sicurezza della struttura esistente. Si sono aggiunti poi altri 200.000 € e si parla di un ultimo lotto da finanziare. Abbiamo chiesto una conferma rispetto ai costi e alle tempistiche di realizzazione dell’opera. Dal 2018 ad oggi non si è ancora riusciti a mettere a disposizione dei cittadini la nuova palestra.”

