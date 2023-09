erza giornata di campionato per la Caronnese che ospita al Comunale l’ostico Casteggio. Alle ore 15:30 in punto inizia il match agli ordini di Lorenzo Beretta di Bergamo.

PRIMO TEMPO – Tocca alla Caronnese aprire le danze al 2’ con una punizione di Zibert che Corno aggancia e crossa a centro area per Puka che al tiro calcia a lato di un soffio. Al 4’ i rossoblù vanno in gol: è Zibert protagonista di una punizione rasoterra insidiosa che s’insacca alle spalle del numero uno avversario Lorenzon ed è l’1-0. All’11’ su calcio piazzato è ancora Zibert ad essere pericoloso con un tiro a mezza altezza che Lorenzon respinge con difficoltà. Nei minuti successivi la Caronnese amministra il vantaggio ottenuto mentre il Casteggio non si rende pericoloso. Al 29’ Negri recupera palla, s’inserisce in area e da ottima posizione fa partire un tiro diagonale pericoloso che l’estremo difensore rossoblù Paloschi respinge d’impeto. Al 37’ Orlandini con tiro rasoterra calcia a lato. Al 39’ Corno palla al piede entra in area pavese e al tiro sfiora la traversa. Sul finale del primo tempo al 46’ con una gran punizione centrale Orlandini pareggia i conti: 1-1.

SECONDO TEMPO – La ripresa inizia in salita per la Caronnese: prima il numero uno Paloschi si fa male e viene sostituito da Quintiero e al 9’ Bertocchi viene atterrato in area con conseguente rigore calciato con successo da Migliavacca: 1-2. Al 13’ i rossoblù lamentano un evidente fallo di mano in area non segnalato dal direttore di gara. Due minuti dopo in contropiede Provenzano lancia Lorusso che sfiora il palo (grande occasione!). Al 19’ Manuelli calcia in porta sicuro ma l’attento Quintiero si supera e respinge in angolo. Al 25’ Puka aggancia di testa una punizione di Zibert e sfiora il palo esterno. Al 32’ il Casteggio passa in vantaggio con Migliavacca (oggi in doppietta) che in azione di contropiede entra in area e al tiro fa sedere un inerme Quintiero: 1-3. Al 34’ Fabbrucci con un preciso tiro dalla linea di fondocampo “a rientrare” costringe Lorenzon a superarsi. Per la Caronnese non c’è più tempo per recuperare e il Casteggio espugna il Comunale.

CARONNESE – CASTEGGIO 1-3 (1-1)

CARONNESE: Paloschi (4’ st Quintiero), Bossi (29’ st Fabbrucci), Napoli (19’ st Zoppi), Galletti, Puka, Morlandi (1’ st Bigioni), Birolini (1’ st Cerreto), Zibert, Provenzano, Corno, Lorusso. A disp. Bonsi, Brugnone, Sakho, Curci. All. Gatti.

CASTEGGIO: Lorenzon, Negri, Bargiggia (35’ st Crivelli), Orlandini, Migliavacca, Bertocchi (28’ st Cantiello), Guidi, Arbasini, Maruffi (22’ st Tahiri), Manuelli, Buscaglia (42’ st Cavallieri). A disp. Malatesta, Di Placido, Burioli, Sanguanini, Pacco. All. Pagano.

Tabellino

ARBITRO: Lorenzo Beretta di Bergamo (Michael Maraboli di Monza e Erind Alimani di Legnano)

Marcatori: p.t. 4’ Zibert (Car), 46’ Orlandini (Cas) – s.t. 9’ Migliavacca (Car), 32’ Migliavacca (Car)

Ammoniti: Bossi, Zoppi (Car); Negri, Buscaglia (Cas)