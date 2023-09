CARONNO PERTUSELLA – Terza partita di campionato d’Eccellenza per la Caronnese di mIster Roberto Gatti che oggi 23 settembre ospiteranno al Comunale di corso della Vittoria i pavesi del Casteggio. La Caronnese continuerà il suo cammino alla ricerca della continuità di risultati: dopo il 2-2 contro il Calvairate in casa quindici giorni fa è arrrivata la scorsa settimana una vittoria schiacciante in casa del Meda per 4-1. Il match di domani servirà per confermare il buono stato della formazione che ha in Federico Corno il suo capitano.

Gli avversari

Il Casteggio, società nata nel 1898 e una delle prime storiche società calcistiche italiane, si presenterà a Caronno Pertusella nella medesima situazione dei padroni di casa con un pareggio nella prima giornata (0-0 contro la Castanese) e una vittoria casalinga per 4-2 ottenuta sette giorni fa ai danni del Verbano.

La partita

Caronnese – Casteggio andrà in scena domani 24 settembre alle 15.30 allo Stadio Comunale di Caronno Pertusella sito in corso della Vittoria 999. Arbitrerà l’incontro Lorenzo Beretta di Bergamo assistito da Michael Maraboli di Monza e Erind Alimani di Legnano.

I convocati della Caronnese

Portieri: Mattia Paloschi, Francesco Quintiero, Mattia Stocco.

Difensori: Andrea Galletti, Alessandro Curci, Alessio Fabbrucci, Gabriele Napoli, Marian Puka, Baubacar Sakho, Filippo Bossi.

Centrocampisti: Urban Zibert, Nicolò Bigioni, Adriano Birolini, Leonardo Bonsi, Edoardo Brugnone, Paolo Cerreto, Papa Diatta, Marco Morlandi.

Attaccanti: Federico Corno, Christian Provenzano, Fabio Lorusso, Leonardo Zoppi, Flavio Becerri.

