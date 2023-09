SARONNO – “La destra è bravissima a enfatizzare e cavalcare il tema sicurezza, soprattutto quando e/o dove non governa, infatti anche a Saronno ne hanno dato prova. Strano che essendo al Governo del Paese e dovendo gestire la sicurezza in ogni città italiana, i problemi di Saronno sono solo ed esclusivamente colpa dell’Amministrazione. (Tra l’altro come se non fossero mai successi episodi di microcriminalità, risse, scippi durante la loro precedente amministrazione… Ma si sa che la memoria è selettiva, a volte moltissimo)”.

E’ il commento del Pd dopo il flash mob che giovedì sera ha visto il centrodestra (Lega, Fi, FdI) scendere in piazza per chiedere più sicurezza dopo i 3 accoltellamenti e le 2 risse avvenute in una settimana in città.

“Ancora più strano (per non dire risibile) che governando pure la Regione, con l’assessore Decorato che ha promesso militari in tutte le stazioni (in particolar modo quelle di Trenord) e sui treni, anche alla Stazione di Saronno, se succede un problema è solo colpa dell’amministrazione”.

E il Pd conclude con la condivisione delle dichiarazioni del capogruppo Francesco Licata: “È positivo che sia attenzione sul tema della Sicurezza nella nostra città. Chiedo allora a questi Signori che siedono nelle sedi di governo sia Lombarde, che nazionali e financo Europee, se sapranno farsi tramite delle precise richieste del Sindaco di Saronno per fronteggiare questo problema. Lo chiedo con serenità e a gran voce: sapranno i signori Romeo, Monti, Tovaglieri e Longhini rappresentare le istanze della nostra comunità nelle sede dove questi criticità possono essere risolte (Regione Lombardia e Ministero dell’Interno) o tutto si risolverà in un inutile (speriamo di no) flash mob? Che dire….”io speriamo che me la cavo”! “”