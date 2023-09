BUSTO ARSIZIO- Nella 3′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Aurora CMC Uboldese è ospite sul campo del CAS Sacconago, che si presenta al match a pieni punti e con tanta voglia di continuare la striscia positiva. Il match è molto combattuto fino all’ultimo minuto, ma a spuntarla è l’Uboldese che interrompe la striscia di vittorie del CAS Sacconago, vincendo per 0 a 1.



La squadra di mister Crucitti, dopo un inizio di campionato non dei migliori, si presenta al match determinata e vogliosa di portare la vittoria a casa, dopo aver agguantato, la scorsa giornata, il pareggio contro la Salos Turate Mozzate. Nel primo tempo le due squadre si equivalgono con occasioni importanti da entrambe le parti, ma bravi e attenti i due portieri a difendere le rispettive porte.

La rete della vittoria arriva nella seconda frazione di gioco, al 50′ a sbloccarla è Castelnuovo che firma il primo goal stagionale ed è una rete importantissima, perché consegna i 3 punti alla squadra ospite.



Grazie a questa vittoria, la squadra di Crucitti, può ripartire all’inseguimento dei playoff, salendo a 4 punti, insieme all’Accademia BMV, alla Lentatese e al Valle Olona, mentre il CAS Sacconago subisce la prima sconfitta in campionato, così rimane ferma a 6 punti in 3′ posizione, condivisa con il Castello Città di Cantù.

Cas Sacconago- Aurora Cmc Uboldese 0-1

CAS SACCONAGO: Castiglioni M., Compagnone, Salatino (30’st Mkhinini), Macchi, Zaroli, Laomedonte (21’ st Traina), Azimonti, Caldiroli (36’ st Ferrario), Castiglioni A. (20’st Diop), De Rosa, Bogni (26’ st Gomaa). A disposizione Mrinaj, Pau, Bottan, Grassini. All. Compagnone.

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Dell’Aera, Besati, Castelnuovo (38’ st Fiore), Lelli Lo., Volpini, Tartaglione, Maiorano, Guarda (30’ st Alberti), Niesi, Belli (14’ st El Hilali). A disposizione Margariti, Valente, Lelli Lu., Hyso, Petrella, Federico. All. Celano.

Marcatore: 15’ st Castelnuovo (A).

Arbitro: Matteo Zanta di Seregno.