FINO MORNASCO – Cogliatese ospite in occasione della terza giornata di campionato del girone H di seconda categoria della Casnatese nel campo sportivo di Fino Mornasco nel quale si è svolta questo pomeriggio una combattuta ed equilibrata partita.

La partita si svolge praticamente nell’arco della prima metà di gara nella quale la Cogliatese, dopo soli 6 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara, riesce a sbloccare il risultato portandosi in vantaggio grazie alla rete di Pascale che insacca la sfera in porta dopo essere stato assistito in area di rigore da Marcolongo. Il vantaggio per gli ospiti è solo, però, un’illusione vista l’immediata reazione dei padroni di casa che pareggiano i conti con la realizzazione dal dischetto di Marelli.

Nel secondo tempo entrambe le squadre combattono in ogni area del campo non riuscendo nessuna delle due a trovare varchi nella difesa avversaria facendo così concludere questo equilibrato match per 1-1.

La Cogliatese, dunque, trova il primo pareggio stagionale grazia al quale si porta a 4 punti nella metà della classifica del girone a parimerito con Giussano, Stella Azzurra, Veranese e Cascina Mamete.