UBOLDO – Partita ricca di goal ed emozioni quella disputata nel pomeriggio di oggi ad Uboldo tra Pro Juventute e Beata Giuliana valida per la terza giornata del campionato del girone Z della seconda categoria di Varese.

I padroni di casa partono subito benissimo e dopo 29 minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro riescono a portarsi in vantaggio sbloccando la gara grazie alla rete di Colombo. Il vantaggio dei padroni di casa non dura però nemmeno 120 secondi vista l’immediata reazione degli ospiti che riescono a pareggiare momentaneamente il risultato. La Pro Juventute non ci sta e alza pericolosamente il ritmo partita trovando al 35’ il goal del 2-1 nuovamente con Colombo e al 38’ la rete che allunga le distanze e fa finire il primo tempo con il risultato parziale di 3-1 con Meloni.

A circa metà della seconda metà di gara, precisamente al minuto 68, la Beata Giuliana riesce ad accorciare le distanze riaprendo la partita ma l’illusione dura soltanto 10 minuti visto il goal del 4-2 di Dragoni che chiude definitivamente la partita.

La Pro Juve vince, dunque, di prepotenza una partita importante grazie alla quale conquista altri tre punti con i quali resta da sola al primo posto a punteggio pieno. Risultato diverso invece per la Beata Giuliana che, con la terza sconfitta consecutiva, resta all’ultimo posto della classifica del girone.