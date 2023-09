LOMAZZO- Nella 3′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Universal Solaro è ospite sul campo dell’Esperia Lomazzo, in un match combattuto, ma allo stesso tempo con non molte occasioni da rete da entrambe le parti, infatti la gara termina 0 a 0.



L’Universal Solaro si presenta al match a pieni punti e, forte di questo aspetto, volenteroso e determinato a portare a casa la partita su un campo difficile come quello dell’Esperia Lomazzo, che fino ad oggi ha avuto il percorso inverso del Solaro, con due sconfitte su due e 0 punti in classifica, perciò quella di oggi doveva essere proprio la partita dalla quale ripartire.

Le occasioni durante il match non sono molte, ma molto bravi i due portieri, Maldifassi dell’Esperia Lomazzo e Bizzi dell’Universal Solaro a respingere ogni chance per segnare.



Con questo pareggio l’Universal Solaro si porta a 7 punti in capo alla classifica insieme all’Ispra Calcio, mentre il Lomazzo ottiene il primo punto, ma rimane in ultima posizione insieme al Ceriano Laghetto e il Gallarate Calcio.





Esperia Lomazzo-Universal Solaro 0-0

ESPERIA LOMAZZO: Maldifassi, Faraone, Martini, Riolo (40’ st Leone), Cassina, Zanotti, Garri (14’ st Casaburi), Canavesi, Bregnaj (14’ st Eusebio), Schivano, Sala (41’ st Metti). A disposizione Castagna, Basso, Chiarello, Colombo, Costanzo. All. Albertoli.

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Orlando, Ronzoni (9’ st Viscusi), Greco, Trionfo, Romano, Cavalcante, Loew (16’ st Bajoni), Milazzo (21’ st Bonasso), Di Patria (28’ st Marquez). A disposizione Cuzzolin, Passerini, Panariello, Raccuglia, Delia, Magro. All. Broccanello.

Arbitro: De Battista di Lecco (Limonta di Lecco e Mingoia di Lecco).