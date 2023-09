SARONNO – Mentre fervono gli ultimi preparativi la Strasaronno giunta alla decina edizione registra già il record di presenze. “A 12 ore dalla partenza è già record di partecipanti” annunciano gli organizzatori mentre spiegano che stamattina saranno disponibili ancora 200 pettorali.

Per l’occasione la manifestazione avrà luogo nel nuovo “Villaggio Cls” che verrà allestito il via Don Volpi 10 a Saronno (sede della Fondazione Cls Onlus e della Cls Cooperativa Sociale) dove ci sarà partenza/arrivo, ritiro pettorali, Warm-up, riscaldamento muscolare musicale, consegna pacchi gara, premiazioni, intrattenimento musicale post gara e diverse aree ristoro.

RITIRO PETTORALI

Tutti gli iscritti online potranno ritirare il proprio pettorale già Sabato 23 presso i nostri Gazebo in Piazza Libertà (angolo corso Italia) oppure direttamente il 24 mattina.

LOGISTICA E VIABILITA’

La manifestazione interesserà le vie Don Volpi, Montoli, Volta, Marx, Venezia, Larga, Radice, Busnelli, Giulio Cesare, Pastore, Don Mazzolari, Brianza, Burraschi, Pio Undicesimo, Trento, Togliatti, Rovereto con conseguente necessità di disciplinare la circolazione e la sosta attraverso chiusure parziali e/o sospensioni temporanee alla circolazione tra le ore 9.00 e le ore 13.00 di Domenica 24 Settembre.

In Via Caduti di Cefalonia (tratto compreso tra Via Don Volpi e Via Trento) e Via Don Volpi (tratto compreso tra Via Montoli e Via Sanzio) sarà in vigore il divieto di sosta e transito dalle ore 6.00 fino alle ore 17.00 del 24 Settembre. Sul sito del Comune di Saronno trovate la relativa ordinanza.

PARCHEGGI AUTO

I parcheggi più prossimi al Villaggio CLS sono quelli a lato del Centro Sportivo ROBUR e il parcheggio di fronte al Centro Sportivo AMOR SPORTIVA.

PROGRAMMA:

7.30 Apertura Iscrizioni

8.00 – 12.00 Apertura Ristori Bar Caffetteria

8.30 – 9.00 Stretching e Warm-up a tempo di musica a cura di HAPPY FITNESS

8.30 – 11.30 Apertura Stand AIMO per riscaldamento muscolare

9.15 PARTENZA Gara Passo Libero Cronometrata 10Km

9.30 PARTENZA Gara Family Run 5Km

11.30 – 14.00 Intrattenimento musicale a cura della Band “ANGELS COVER”

12.00 – 14.00 Apertura Stand Gastronomico

14:30 Chiusura Manifestazione alle ore 14.30

Al termine della gara, tutti i partecipanti riceveranno il pacco gara e verranno omaggiati di un Premio Esclusivo ideato e realizzato dai ragazzi della CLS Cooperativa Sociale e invitati a visitare la fabbrica in cui quotidianamente abili e disabili collaborano e lavorano.

Per questa occasione è stata allestita anche una mostra fotografica che ripercorrerà i momenti salienti dei 40 anni di storia di CLS e i traguardi raggiunti

