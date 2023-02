SARONNO – “È stato uno dei fondatori della onlus che da 40 anni aiuta i disabili dello spettro psico-fisico. L’ingegner Cau era molto noto, per aver creato nella zona uno dei più importanti poli della solidarietà”.

Inizia così la breve nota con cui Cls dà la notizia della scomparsa di Pasqualino Cau fondatore e anima del gruppo.-

“E’ scomparso un uomo che, attraverso la sua tenacia e il suo pensiero visionario, ha costruito una realtà fatta non solo di mura, ma soprattutto di valori. Il suo ultimo ambizioso progetto è stato il Distretto Innovazione Sociale e Solidale, attualmente in costruzione nel polo di via Volpi a Saronno. Il nostro compito sarà quello di proseguire nella missione che ci ha affidato Pasqualino con lo stesso spirito e la stessa abnegazione”.

ADDIO PASQUALINO CAU

