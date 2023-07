x x

SARONNO – Tutto è pronto per la Strasaronno che quest’anno festeggia la sua decima edizione. Le iscrizioni online sono aperte e disponibili sul sito della manifestazione www.strasaronno.it.

L’appuntamento è per domenica 24 settembre e come da tradizione saranno due i percorsi in cui si svilupperà la manifestazione e in cui i partecipanti potranno misurarsi: la Family Run 5 Km e la Cronometro a passo libero 10 Km.

Fin qui nulla di nuovo ma questa edizione sarà un’edizione speciale. Il decennale della Strasaronno cade proprio nell’anno del 40° anniversario dalla nascita di Cls Cooperativa Sociale (#clssaronno), una delle principali realtà sociali del territorio che dal 1983 promuove e offre servizi di supporto, integrazione e inserimento sociale e lavorativo a numerose persone disabili.

CLS Cooperativa Sociale è colonna portante e motore della Fondazione Cls Onlus (www.fondazionecls.org), ente organizzativo della manifestazione. Per sottolineare questi due importanti traguardi, la Strasaronno 2023 sarà un evento unico e irripetibile.

A differenza dagli anni passati, tutto avrà luogo nel nuovo “Villaggio Cls” che verrà allestito il via Don Volpi 10 a Saronno (sede della Fondazione Cls Onlus e della Cls Cooperativa Sociale). Partenza/arrivo, ritiro pettorali, warm-up, riscaldamento muscolare musicale, consegna pacchi gara, premiazioni, intrattenimento musicale post gara e diverse aree ristoro e giochi per i più piccini e molto altro, tutto parte della grande festa nel “VILLAGGIO CLS”.

Le novità però non sono finite qui; i due percorsi Family Run 5 km e Cronometro 10 km sono stati migliorati e resi ancora più avvincenti, in particolare la Cronometro 10km avrà un taglio più “urban trail” e i pacchi gara saranno ancora più interessanti grazie al supporto di nuovi numerosi sponsor.

Saranno premiati i primi 3 classificati uomo e le prime 3 classificate donna della cronometrata, i primi 3 gruppi per numero di componenti, la donna e l’uomo meno giovani, il bambino e la bambina più giovane e le prime 3 scuole con maggior numero di iscritti. Come ogni anno la Strasaronno ha un occhio di riguardo per le numerose scuole che partecipano formando squadre di alunni e genitori. Per loro, oltre al pacco gara, ci sarà anche un premio speciale destinato ad ogni partecipante

Inoltre, in occasione di questa edizione unica della Strasaronno, tutti gli iscritti riceveranno anche un gadget sorpresa progettato e realizzato in esclusiva dai ragazzi della CLS Cooperativa Sociale.

Contributo di partecipazione: € 7,00 per la 5 Km; € 12,00 per la 10 Km. Il ricavato della manifestazione andrà devoluto a favore della Fondazione CLS di Saronno.

Le iscrizioni online sono disponibili direttamente a questo indirizzo:

https://join.endu.net/entry?edition=80409

oppure puoi scaricare il volantino con la scheda di iscrizione per singoli e gruppi a questo indirizzo

https://irp.cdn-website.com/d7dbf7c7/files/uploaded/VOLANTINO%202023_148x210_grafica.pdf

In alternativa puoi effettuare l’iscrizione presso:

la CLS Cooperativa Sociale, via Volpi 10 – Saronno

GAP Saronno, via Parini 54 – Saronno

Immobiliare Francesco Scioli, via S. Giuseppe 12 – Saronno

GAZEBO CLS in Piazza Libertà il 10/16/17/23 settembre

VILLAGGIO CLS il 24 settembre

Contatti e Informazioni

Responsabile Manifestazione Giacomo Palumbo (335.684.42.17)

Email: [email protected]