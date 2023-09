SARONNO – Si è tenuto oggi pomeriggio in municipio la riunione dei sindaci con la Asst-Valle Olona in merito alla situazione degli interventi del piano Bertolaso per l’Ospedale di Saronno.

Una lunga riunione iniziata alle 14.30 e conclusasi alle 16 con un punto stampa davanti al comune.

Presenti i sindaci del comprensorio, ossia quelli del saronnese (Gerenzano, Origgio, Cislago, Uboldo) Monza e Brianza (Ceriano Laghetto) e comasco con Rovellasca e Rovello Porro; proprio questi ultimi, Marco Volontè per Rovello e Sergio Zauli per Rovellasca, hanno fatto il punto stampa con il sindaco Augusto Airoldi: “In questo primo check, abbiamo potuto osservare – ha spiegato Volonté – come la Road map sia stata rispettata, si stanno portando avanti le ristrutturazioni ed anche le assunzioni sul fronte del personale.” e rimarca “È il trend che volevamo vedere e che speriamo di riscontrare anche in primavera con il prossimo incontro”.

Franco e schietto l’intervento di Zauli: “Noi sindaci sappiamo che non esiste la bacchetta magica, abbiamo visto lo sforzo per l’ospedale, e non possiamo chiedere a Bertolaso e la Asst si ovviare ad anni di crisi ed errori commessi nel passato”.

Il sindaco Augusto Airoldi ha ricordato 45 nuove assunzioni negli ultimi mesi, rendendosi disponibile a rendere noti i documenti sull’attività svolta nei prossimi giorni. Tra i temi affrontati, l’aumento di ore di sala operatoria e il lieve miglioramento delle liste d’attesa “Il problema non è economico, ma di personale” ha concluso Airoldi.

Davanti al municipio, presente anche una delegazione del comitato, “Il saronnese per l’ospedale e la sanità pubblica” che ha chiesto se nel corso dell’incontro si fosse parlato della nuova fondazione dedicata all’ospedale presentata nel periodo estivo, “Non è stato oggetto dell’incontro”, ha chiosato Airoldi.

