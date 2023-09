SARONNO – Batosta per il Fbc Saronno in vista del derby di domenica prossima contro l’Ardor Lazzate: stamane la brutta notizia che i biancocelesti dovranno giocare per un mese lontano dallo stadio di casa per le pessime condizioni del campo di gioco, ora la notizia che viene dal dispaccio del giovedì pomeriggio con le decisioni del giudice sportivo Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell’Associazione arbitri, Daniele De Leo, e dai collaboratori Enzo Di Martino e Giordano Merati, ha disposto la squalifica per 4 turni di uno dei giocatori di maggiore esperienza del Fbc Saronno, Stefano Baldan.

In base al referto arbitrale, tutto sarebbe successo quando la gara del terzo turno di Eccellenza di domenica scorsa allo stadio “Colombo Gianetti”, Fbc Saronno-Pavia 0-1, si era ormai conclusa. La squalifica infatti è motivata dalla “condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, che era Cisternini di Seregno, a fine gara in zona spogliatoi”.

Esperienze in serie D con Casatese e Varesina, poi in Eccellenza con Ardor Lazzate e Muggiò. Questo l’identikit di Baldan. Nativo di Garbagnate Milanese, classe 1991, Baldan ha in passato vestito anche la maglia di Caronnese, Pro Patria e Borgosesia. E’ un centrocampista.

(foto Andrea Elli: Stefano Baldan in azione di gioco)

