SARONNO – “In questo incontro mi voglio togliere un sassolino dalle scarpe perchè non si tratta di politica ma di correttezza e umanità. Riguarda l’ultimo consiglio comunale. La nostra maggioranza si regge su un voto e visto che c’erano delle scadenze abbiamo dovuto convocarlo anche se un consigliere era all’ospedale. Davanti alla palese sofferenza del consigliere durante la seduta da parte dell’opposizione si è voluto insistere chiedendone la visibilità con la webcam per tutta la riunione. E’ un qualcosa che ha a che fare con l’umanità e sensibilità che evidentemente manca. Ed è ancor più evidente che non potremmo più avere a che fare con questa forza politica”.

E’ la dura presa di posizione del segretario del Pd Rino Cataneo all’inizio della conferenza stampa di stamattina del Pd sulla sicurezza. “Ci reggiamo su un unico consigliere che non faceva parte del nucleo iniziale con cui siamo andati al ballottaggio – ha concluso Cataneo – La lista di Gilli rappresenta quell’anima moderata che oggi non esiste più c’è Fi ridotta da un’enclave assorbita da FdI e Lega. Questo è lo scenario in cui ci muoviamo. Vogliamo allargare il consenso in città: sono sicuro che possiamo raggiungere questi obiettivi con il sindaco Augusto Airoldi”.

Totale appoggio al sindaco e alla sua giunta anche da Tu@saronno con la portavoce Valeria Pasquarelli: “Stiamo assistendo ad un crescere dei toni e dell’offesa personale non ci riconosciamo in questo tipo di linguaggio e di politica. Noi interveniamo solo su dati oggettivi e documentati. Siamo pronti al confronto ma solo se costruttivo e sano”. “Purtroppo i cittadini non hanno idea di quanto sia complesso governare una città come Saronno. La pubblica amministrazione ha vincoli enormi grazie ed è anche grazie agli uffici che supportano lavoro intenso la giunta riesce a concretizzare i propri programmi”.

Parte al sostegno alla Giunta e al sindaco anche Edoardo Mazzucchelli di Lista Airoldi che continua: “Questa conferenza smonta la narrazione secondo cui il centrosinistra non si occupa di sicurezza ma non solo. Rimarca come cui sia chi fa e chi mistifica che fa allarmismo. Come avvenuto recentemente sulla commissione cultura sugli eventi estivi. C’è chi organizzata l’estate più ricca di eventi di sempre e chi mistifica le cose. Come sulla sicurezza c’è chi fa e chi organizza flashmob in piazza”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindaco Augusto Airoldi: “E’ una maggioranza di cui mi sento assolutamente tranquillo perché c’è assoluta convergenza su obiettivi e sulla realizzazione di programma. Mai all’interno della maggioranza sono usciti dissapori o divergenze sugli obiettivi da realizzare. Anche la lista Con Saronno, che non era apparentata con noi all’inizio collabora in maniera molto significativa. Un altro motivo per cui sono tranquillo è il fatto che la giunta che presiedo è una giunta dove si lavora con grande armonia. Dopo i cambiamenti fatti la giunta ha cambiato pelle. La collaborazioni tra gli assessori è totale e non ci sono primi uomini o prime donne che cercano di accaparrarsi risultati. Sono molto soddisfatto”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione