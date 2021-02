Rino Cataneo candidato alla segreteria Pd si racconta all’Abc: ore 21

SARONNO – Settimana “a tema” per l’Arenabiancoceleste (abbreviato in Abc) lo spazio de ilSaronno per tornare “a parlare di politica fuori dai comunicati stampa e dando voce ai protagonisti”. Questa settimana abbiamo deciso di organizzare uno speciale dedicato al congresso del Pd in programma domenica 14 febbraio. Dedicheremo uno spazio ad ognuno dei 3 candidati che potranno raccontare un po’ di sè e soprattutto delle proprie idee per il partito e la città.

Oggi con noi, alle 21, Rino Cataneo

L’Arena biancoceleste (abbreviato in Abc) è nata all’inizio nel 2019 per iniziare a raccontare le prime indiscrezioni della campagna elettorale. “Abbiamo deciso di rispolverarla per a dare notizie e informazioni su come vive la politica saronnese. Dalle idee ai progetti, dal gossip alle indiscrezioni”. Sono le parole della direttrice Sara Giudici quando ha presentato questo un nuovo ciclo di interviste dedicato al mondo della politica di Saronno aperto qualche mese dopo l’epilogo dell’infuocata campagna elettora estiva che ha portato all’elezione del nuove sindaco. La formula è sempre la stessa, un ospite, tante domande “biancocelesti” sempre e solo sulla realtà cittadina.