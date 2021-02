SARONNO – I complimenti al nuovo segretario per la vittoria, il plauso al circolo per la partecipazione e la conferma della disponibilità e dell’impegno a lavorare insieme. Così si può riassumere il commento di Sara Battistini e Sabina Banfi le candidati alla guida del Pd saronnese superate da Rino Cataneo eletto con 54 voti su 96.

“Il risultato di Rino Cataneo – esordisce Sara Battistini – é chiaro e gli consegna un bel mandato di consenso e anche di responsabilità. I confronti avvenuti tra i tre candidati sono stati forieri di ragionamenti e progetti sulla vita di Circolo e sul sostegno all’Amministrazione Airoldi che fanno ben sperare. Mettiamoci al lavoro”.

“Innazitutto un augurio e tanti complimenti sinceri a Rino Cataneo che si è impegnato tantissimo per questo congresso quindi complimenti a lui e alla sua lista – commenta Sabina Banfi – Grazie a chi mi ha votato. Entreremo nel direttivo: io, Cremonesi e Barin. Il nostro lavoro sarà volto a supportare e l’Amministrazione nella logica del programma che abbiamo condiviso e scritto insieme alle altre forze di coalizione. Lavoreremo per un circolo sempre più inclusivo, aperto e nuovo per Saronno che assolutamente se lo merita”.