SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dei membri del centrodestra in merito all’ultima seduta della commissione cultura.

“È imbarazzante dover rispondere alla Lista Airoldi che accusa noi di mistificazione, dal momento che il suo racconto dei fatti non corrisponde al vero e aggira volutamente i temi affrontati.

In primis i costi: 75000 euro che dicevamo sono tanti a fronte degli eventi proposti. Noi abbiamo parlato di costi non abbiamo parlato del numero di eventi proposti. Quelli certo, ci sono stati, perché, se proprio vogliamo dirlo, questa amministrazione ha permesso l’utilizzo di quattro giorni a settimana nei due mesi estivi del giardino della Villa Gianetti per birra, salamelle e musica. E se l’avesse organizzato il centro destra? Beh, saremmo stati tacciati per essere quelli delle salamelle, ma tant’è, è una proposta dell’amministrazione sulla quale anche l’assessore Succi ha sollevato delle perplessità come si potrà leggere anche nel verbale che presto sarà redatto e reso pubblico dal momento che la seduta non era su Civicam come nessuna delle sedute precedenti.

Peccato, perché i cittadini avrebbero potuto ascoltare le proposte fatte dalla minoranza, le stesse fatte senza successo l’anno scorso, che la stessa assessore ha molto apprezzato dolendosi per la difficoltà nell’organizzazione delle stesse, invitando addirittura tutti noi a renderci disponibile ad aiutare l’assessorato nel realizzarle. Diciamo anche questo che è esattamente il contrario di quanto da lei dichiarato.

Invece no, non lo dice Lista Airoldi la cui delegata era solo una dei due presenti della maggioranza.

Saronno Civica dice che la notte bianca è stata un successo. Bene, l’abbiamo riconosciuto anche noi. Evita però di parlare dell’ insuccesso dei giovedì di apertura, che tra l’altro la stessa assessore riconosce.

Così come la stessa assessore riconosce che Saronno è afflitta da tanti problemi se il commercio langue e il centro non è vissuto dagli stessi saronnesi che preferiscono frequentare città limitrofe.

Noi abbiamo detto che Saronno non è attrattiva e anche Succi concordava riconoscendo che i negozi continuano a chiudere, che alcune zone del centro sono terra di nessuno.

Eppure si continua ad accusare noi di mistificare la realtà! Questo purtroppo è il modo di operare che fa male a tutti e anche alla sinistra. Il verbale sarà disponibile per quanti avranno voglia di capire davvero chi mistifica.

Nell’augurarci che la prossima seduta della commissione sia su civicam, ringraziamo l’assessore Succi per la disponibilità all’ascolto e la volontà dimostrata nel riconoscere i problemi.

