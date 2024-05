Calcio

LAZZATE – Oggi la finale playoff del girone A di Eccellenza: si gioca Magenta-Ardor Lazzate con i lazzatesi (che si sono piazzati peggio in regular season) che sono obbligati a vincere. Si gioca alla 16 sul campo dei magentini. Su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro.

Arbitro designato è Sergio Cavalleri di Treviglio, assistenti Jean Christophe Molino di Brescia e Vincenzo Manno di Milano.

Chi supera il turno inizia il percorso dei playoff nazionali: la vincente di Magenta-Ardor troverà domenica 26 maggio (e domenic 2 giugno per il ritorno) gli altoatesini del Tramin; la vincente affronterà sempre in gare di andata e ritorno la migliore della zona Veneto-Friuli, e chi si aggiudicherà questa sfida sarà promossa in serie D. Percorso dunque ancora lungo ma che l’Ardor vuole continuare a percorrere.

Nel turno precedente l’Ardor Lazzate ha eliminato il Pavia (1-2), mentre Magenta ha pareggiato 1-1 con Fc Milanese (risultato sufficiente ai gialloblù per superare il turno).

19052024