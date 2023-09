SARONNO – Ancora una nottata “agitata”, ancora momenti concitati nel centro storico: è successo attorno alle 22.30 dell’altra notte qando chi abitava in zona, via Garibaldi dalle parti di via Taverna, è stato attirato alla finestra per il baccano che arrivata dalla strada. Una mezza dozzina di persone, all’apparenza straniere e dell’est europeo, che litigavano a voce alta ed in modo sempre più concitato, sino a quando due di loro sono anche passati alle vie di fatto, iniziando a picchiarsi. E’ stata anche lanciata una bottiglia, andata in frantumi cadendo a terra. Il tutto sotto gli occhi sbigottiti di molti cittadini.

A seguire il fuggi fuggi generale: gli esagitati si sono dispersi da soli, resta misterioso il motivo del contendere e non è noto se qualcuno sia rimasto ferito.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo genere che si verifica ultimamente in zona centrale, nelle scorse settimane ci sono stati anche due accoltellamenti, uno in stazione ed uno in zona pedonale, ed una maxi rissa di cui si è parlato anche alla Zanzara.

(foto archivio: carabinieri durante un precedente intervento in centro città)

30092023