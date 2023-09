SARONNO – Ha suscitato grande apprensione e clamore l’accoltellamento avvenuto nelle prime ore di venerdì nel cuore di Saronno tra vicolo Santa Marta e via Genova.

A raccontare l’accaduto non solo i residenti svegliati da lampeggianti e sirene ma anche il sangue rimasto in via Santa Marta. Del resto il ferito soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa di Saronno è stato portato all’ospedale di piazzale Borella con una ferita d’arma da taglio alla gamba.

Difficile pensare però che la pozza non sia stata pulita. A restarne stupito anche l’ex assessore all’Urbanistica Alessandro Merlotti autore in una riflessione sui social network e pronto a rimboccarsi le maniche, come fatto con altri iniziative in passato, in prima persona.

“Le foto fatte ora (nel pomeriggio di sabato ndr) in vicolo Santa Marta, all’angolo con corso Italia, testimoni dell’accoltellamento di ieri mattina alle 4.30 (venerdì 8 settembre) dopo quasi trentasei ore sarebbe il caso di pulire, altrimenti entro sera provvedo personalmente. Basta parlare di “sicurezza reale” e “sicurezza percepita”, è sufficiente guardarsi in giro, il degrado è già insicurezza, per non parlare della sporcizia in centro e nelle periferie. Povera la sinistra che dimentica il tema della “sicurezza” e nasconde la testa sotto la sabbia”

In chiosa alla nota Merlotti dedica anche il suo pensiero la sua adesione alla petizione organizzata per chiedere più sicurezza e decoro per piazza Libertà: “Ieri pomeriggio, tornando da Milano, sono stato avvicinato da un conoscente in corso Italia, mi ha invitato a firmare contro il degrado in piazza Libertà. Sono salito un attimo in casa, e subito dopo sono uscito per andare a leggere questa “petizione” ed eventualmente firmarla, ma non ho trovato nessuno. Ecco, questo post valga come firma “virtuale”, indipendentemente dal testo della raccolta firme”.”.

