LAZZATE – Tempo di derby per la terza giornata di Eccellenza, dalle 15 c’è Ardor Lazzate-Fbc Saronno. Diretta play by play su ilSaronno.

Arbitro designato per l’incontro è Sergio Cavalleri di Treviglio, assistenti Pietro Lattanzi di Milano e Martin Madaschi di Bergamo. In campo due squadre in cerca di punti: i saronnesi sono fermi a quota 3, vinta la gara di debutt con la Vergiatese, pur giocando bene hanno perso con Solbiatese e Pavia; mentre l’Ardor Lazzate è ancora in cerca del primo successo stagionale.

Si gioca oggi allo stadio di via Laratta a Lazzate.

Sempre per quanto riguarda le formazioni locali in Eccellenza, alle 15.30 si gioca Vergiatese-Caronnese con arbitro Isaia Testa di Bergamo, assistenti Gian Marco Mavelli di Cinisello Balsamo e Nicolò Longoni di Seregno. Altri incontri: Base 96 Seveso-Sestese, Calvairate-Accademia Vittuone, Casteggio-Magenta.

Gli anticipi

Ieri sono stati disputati diversi anticipi: Pavia-Castanese 1-1, Solbatese-Verbano 0-0 mentre match serali sono Meda-Fc Milanese 0-1 e Oltrepò-Accademia pavese 3-1.

Classifica

Oltrepò 10 punti, Solbiatese 8, Calvairate, Casteggio, Base 96 Seveso, Pavia 7, Fc Milanese 6, Castanese 5, Magenta, Sestese, Verbano e Caronnese 4, Fbc Saronno e Vergiatese 3, Ardor Lazzate e Meda 1, Accademia Vittuone 0.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

01102023