CESANO MADERNO – “Siamo stati contattati dalla questura che ci ha comunicato di non sapere nulla delle porte chiuse che ci erano state comunicate dalla Polisportiva Molinello. Poco fa la stessa questura ci ha comunicato che la partita sarà a porte aperte. Invitiamo quindi tutti e tutte a venire a sostenere i ragazzi. Ci scusiamo per l’intempestività della comunicazione ma come potete intuire non è in mano nostra l’organizzazione di questa partita”. Lo comunica la Frazione calcistica Dal Pozzo.

L’accesso all’impianto di via Po a Cesano Maderno sarà dunque consentito a tutti gli spettatori. Si gioca peril campionato di Seconda categoria, con inizio alle 15.30.

