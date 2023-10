LAZZATE- Nella 4′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’Fbc Saronno è ospite sul campo dell’Ardor Lazzate, in un match spettacolare ricco di rimonte e contro-rimonte che viene vinto dai padroni di casa con il risultato di 4 a 3.

Nella prima frazione di gioco è l’Ardor Lazzate a prendere in mano il pallino del gioco e ottenere il dominio territoriale. Al 1′ ci prova subito la squadra di casa con il tiro di Zefi che finisce lontano dalla porta difesa da Vinci. La prima grande occasione del match è, però, dell’Fbc Saronno con Sassella che raccoglie un bel cross da corner e calcio, ma il tiro viene respinto con il volto da Schieppati. Al 21′ miracolo di Vinci su una grande azione dei padroni di casa costruita sull’asse Silla-Giangaspero, con quest’ultimo che incrocia, ma il portiere gli nega la gioia del goal. Al 29′ ancora Vinci protagonista con un’altra bella parata sulla diagonale di Schieppati. Al 35′ passa avanti l’Ardor Lazzate con Guanziroli che da palla inattiva pesca perfettamente Marioli che stacca e fa 1 a 0. Dopo soli 4′ arriva anche il raddoppio dei padroni di casa con un gran filtrante che libera Silla, il quale incrocia e fa 2 a 0. Finisce quindi così il primo tempo con il doppio vantaggio del Lazzate sull’Fbc Saronno. Nel secondo tempo il Saronno entra in campo con un piglio diverso e al 50′ arriva la prima grande occasione con Sassella che imbuca in modo perfetto per Sala, il quale tocca, ma non riesce a scavalcare Barbieri. Al 56′ accorcia le distanze la squadra di mister Tricarico con la discesa di Sala che dopo aver saltato un difensore avversario serve Hassan che trova l’angolino basso della porta. Al 65′, però, il Lazzate colpisce con un bel contropiede che libera Giangaspero che non sbaglia di fronte a Vinci. Partita che non lascia un attimo per respirare e al 67′ l’appena entrato Pontiggia riaccorcia le distanze per il Saronno. All’85’ arriva il pareggio del Saronno con Sardo che sbuca dalla mischia e fulmina con un gran tiro Barbieri. Quando tutto sembrava fatto arriva all’87’ il goal del definitivo 4 a 3 con Deodato che serve Caldirola che con un bellissimo pallonetto scavalca Vinci e regala all’Ardor Lazzate i 3 punti.

Con questa sconfitta l’Fbc Saronno rimane fermo a 3 punti venendo scavalcato proprio dall’Ardor Lazzate che sale, invece, a 4 punti in classifica.

Il tabellino del match

Ardor Lazzate-Fbc Saronno 4-3

ARDOR LAZZATE (3-5-2): Barbieri; Schieppati (21’ st Moretti), Zefi, Marioli; Guanziroli, Pellini, Malvestio, Fogal (43’ st Mzoughi), Benedetti (26’ st Grippo); Silla (32’ st Caldirola), Giangaspero (26’ st Deodato). A disposizione Ferloni Caffi, Rondina, Caldirola, Cotugno. All. Fedele.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; D’Onofrio (31’ st Sardo), Bello, Lofoco, Torriani; Di Noto; Proserpio (21’ st Pontiggia), Hassan (31’ st Bruzzone), Sassella (39’ st Rudi); Artaria (1’st Citterio), Sala. A disposizione Bertolotti, Lorusso, Meroni, Bredice. All. Tricarico.

Arbitro: Cavalleri di Treviglio (Lattanzi di Milano e Madaschi di Bergamo).

Marcatori: 35’ pt Marioli (A), 39’ pt Silla (A), 11’st Hassan (S), 19’ st Giangaspero (A), 22’ st Pontiggia (S), 40’ st Sardo (S), 42’ st Caldirola (A).

(foto Andrea Elli: alcune fasi del match)

