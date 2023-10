UBOLDO- Nella 4′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Aurora CMC Uboldese ospita sul proprio campo la Baranzatese in un match molto equilibrato, ma vinto proprio dalla squadra di Uboldo per 1 a 0.

La squadra di mister Crucitti si presenta al match determinata a proseguire il trend positivo dato da un pareggio e una vittoria consecutivi, così come la squadra ospite, la Baranzatese che arriva alla gara ancora imbattuta con due pareggi nelle prime due partite e una vittoria ottenuta settimana scorsa contro il Ceriano Laghetto. La partita è giocata alla pari dalle due formazioni soprattutto nel primo tempo che, infatti, termina sul risultato di 0 a 0. Nella seconda frazione di gioco l’Uboldese mette il piede sull’acceleratore e trova diverse occasioni da goal, per poi sbloccarla al 69′ con la rete siglata nuovamente da Guarda. La Baranzatese prova a trovare la rete del pari, ma la difesa di casa regge molto bene le offensive ospiti.



Grazie a questa vittoria l’Aurora CMC Uboldese sale a 7 punti, in vetta alla classifica in attesa del match tra Universal Solaro e Ispra Calcio. La Baranzatese, invece, rimane ferma a 5 punti insieme alla Lentatese e al Valle Olona.



Aurora CMC Uboldese-Baranzatese 1948 1-0.

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Dell’Aera, Besati, Castelnuovo, Lelli, Volpini, Tartaglione, Maiorano, Guarda, Niesi, Belli. A disp: Margariti, Alberti, Hyso, Lelli, El Hilali, Valente, Petrella, Federico, Murchio.

ALL: Crucitti.

BARANZATESE 1948: Piagni, Di Stefano, Garcea, Stoica, Ricci, Guastone, Pieri, Battaglia, Ruggeri, Romeo, Fantaziu. A disp: Romani, Capelli, Dell’Anna, Fontana, Giambertone, Grimaldi, Eboa, Provana, Silanos.

ALL: Fratto.