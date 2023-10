SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota sulla riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini firmata da Alberto Steidl presidente del comitato Ripuliteci l’aria



La Isotta Fraschini è stata una casa automobilistica italiana attiva dal 1900 al 1949, particolarmente nota per la produzione di autovetture tra le più lussuose e prestigiose nella

storia dell’automobile. L’originaria area di produzione fu stabilità nel Comune di Saronno ma

oggi versa in pessime condizioni a causa del prolungato abbandono e grave degrado urbanistico-edilizio.

La sua estensione (oltre 250.000 mq.) la pone come una delle più vaste aree dismesse private ancora presenti in Lombardia in attesa di essere recuperata in modo eco-sostenibile. Un’autentica occasione (da non perdere) per sperimentare anche sul territorio di Saronno i concetti di Smart City e di eco-sostenibilità, già ampiamente diffusi e consolidati nelle città più all’avanguardia d’Europa.

La proposta di riconversione funzionale ed urbanistico-edilizia recentemente avanzata da

operatori privati, benché sia connotata da serie intenzioni e concretezza, avviene però in un

momento assai delicato per l’Amministrazione comunale, in quanto presentata a cavallo del

processo di revisione degli strumenti urbanistici vigenti, tra i quali spiccano il Piano di

Governo del Territorio (PGT – strumento cardine per governare le trasformazioni urbane e

sociali del territorio) e il Regolamento Edilizio Comunale (REC – strumento cardine per

governare gli interventi edilizi del territorio).

Poiché questi due strumenti risultano essere fondamentali per governare il processo di trasformazione/rigenerazione urbanistica e architettonica di tutta la Città di Saronno nel

segno di un’autentica eco-sostenibilità (peraltro diffusamente annunciata dall’A.C.), ma i

tempi di approvazione del Pgt potrebbero risultare inconciliabili con i tempi dell’operatore privato, il Comitato Ripuliteci l’Aria suggerisce alla Giunta Airoldi di scandire il processo di approvazione nelle seguenti due fasi:

1^ fase (prima dell’approvazione del PGT) durante la quale si suggerisce l’approvazione

dei seguenti 2 strumenti:

RECENS21 (Regolamento Edilizio e Certificazione ENergetica Sostenibile del XXI secolo)

che consente di certificare (a costo zero per Amministrazione e cittadino che anzi godrà di

bonus e benefici) il grado di eco- sostenibilità di ogni intervento edilizio, compresi quelli

interni all’Area ex Isotta Fraschini;

consente di certificare (a costo zero per amministrazione e cittadino) il grado di ecosostenibilità

e resilienza della trasformazione e rigenerazione urbana compiuta all’interno

della superficie fondiaria;

2^ fase (contestuale all’approvazione del PGT) durante la quale si suggerisce l’inclusione,

nel DdP del PGT, dei seguenti due strumenti:

ristrutturare casa a zero oneri urbanistici comunali, se compiuta nel rispetto di determinate

condizioni di eco-sostenibilità (gratuita=5 stelle, a scalare >5 stelle);

0465/2021, che consente alla Città di raggiungere l’azzeramento degli sforamenti

(PM10 e 2,5) entro il 2030.

I predetti strumenti urbanistico-edilizi (tra i più all’avanguardia ed eco-sostenibili messi a

disposizione degli Enti Locali dal Comitato), fanno parte del “pacchetto urbanistico di

ultima generazione” già descritto durante la sessione di consiglio comunale aperto del

4/07/2023 dedicato alla cittadinanza e ai portatori di interesse.

La prima fase consentirà all’A.C. (nelle more di approvazione della variante di PGT) di

approvare il PII/PMRR ex Isotta Fraschini disgiuntamente al PGT, ma nel pieno rispetto e

coerenza con gli indirizzi generali dettati dalle politiche urbanistiche dell’Amministrazione.

La seconda fase consentirà all’A.C. di portare in approvazione il PGT una volta che il

PII/PMRR ex Isotta Fraschini sarà già approvato, ma concedendo al PGT tempi di

approvazione più adeguati e mantenendo – ancora una volta – il pieno rispetto degli indirizzi

generali delle politiche urbanistiche dell’Amministrazione.

Solo così la grande operazione di riassetto urbano pensato per l’area ex Isotta Fraschini e

per la variante al PGT potranno procedere nel migliore dei modi verso un’autentica (e

soprattutto certificata) eco-sostenibilità urbo-architettonica della Città di Saronno e nel pieno

rispetto, per entrambe i Piani, degli indirizzi generali delle politiche urbanistiche

dell’Amministrazione.

Come da statuto, il Comitato Ripuliteci l’Aria si mette a disposizione degli Enti Locali (in

questo caso del Comune di Saronno) per l’ottenimento del miglior risultato con la più ampia

condivisione politica e cittadina possibile.