MEDA – Turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza – si tratta dell’anticipo della sedicesima giornata – con Meda-Fbc Saronno dalle 20.30. Diretta play by play su ilSaronno.

Arbitro dell’incontro Isaia Testa di Bergamo, assistenti Matteo Chiaro di Busto Arsizio e Pietro Vito Santo Russo di Milano. Mtch fra due squadre in cerca di punti: il Meda sinora non ha mai vinto raccogliendo sinora solo 1 punto (pari a Magenta) mentre il Saronno ha 3 punti (vittoria la prima giornata con la Vergiatese; poi sconfitte con Solbiatese, Pavia ed Ardor Lazzate). Elementi di punta fra i brianzoli l’ex bomber saronnese Manuel Brighenti; fra i tifosi biancocelesti grande curiosità per rivedere all’opera Simone Pontiggia che ha debuttato domenica scorsa col Saronno.

La classifica

Calvairate, Oltrepò e Base 96 Seveso 10 punti, Solbiatese e Casteggio 8, Caronnese e Pavia 7, Fc Milanese 6, Magenta e Castanese 5, Sestese, Accademia pavese, Verbano, Ardor Lazzate 4, Fbc Saronno e Vergiatese 3, Meda 1, Accademia Vittuone 0.

