CARONNO PERTUSELLA – Di chi è quel furetto? L’appello sui social dopo il ritrovamento – nelle scorse ore – del piccolo mammifero a zanzo nelle vie di Caronno Pertusella, fra via 25 aprile e via Manzoni. Pochi dubbi che si tratti di un esemplare proveniente da qualche casa della zona, probalmente a qualcuno è scappato o l’ha perso, per fortuna un cittadino è riuscito a prenderlo perchè in giro facilmente sarebbe potuto finire sotto un’auto di passaggio oppure aggredito da qualche cane randagio.

Il furetto invece sta benone ed anche pubblicando la sua foto, l’auspicio è che il proprietario adesso si faccia avanti per poterlo riavere.

(foto: il furetto trovato a Caronno Pertusella)

04102023