ROVELLO PORRO – Rischiano guai grossi le persone che l’altro ieri attorno a mezzogiorno si sono introdotte lungo la linea ferroviaria Saronno-Como nel tratto fra Rovello Porro e Rovellasca Manera: a dare l’allarme i conducenti di alcuni convogli in transito, situazione molto pericolosa e che ha costetto i treni di passaggio a rallentare notevolmente, con ritardi anche di mezz’ora.

Ora sono in corso gli approfondimenti delle forze dell’ordine: al di là del rischi personali, chi entra sulla tratta ferroviaria scavalcando le recinzioni, magari per “tagliare” o attraversare, se identificato rischia anche una denuncia penale se, come in questo caso, col suo comportamento determina dei ritardi al traffico ferroviario.

(foto archivio: una pattuglia della polfer)

04102023