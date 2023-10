Karate, Cristian di Cislago si prende la medaglia ai regionali

CISLAGO – Grandissimo risultato per l’atleta cislaghese Cristian Brundu, che domenica scorsa al centro sportivo di Brembate di Sopra (Bergamo), si è aggiudicato la medaglia di bronzo ai campionati regionali di Karate, specialità kata, categoria cadetti (14-15 anni).

Questo straordinario risultato permetterà all’atleta dell’Asd Cistellum Judo Karate di partecipare ai campionati italiani che si terranno a Ostia Lido, a fine ottobre. Il bronzo conquistato rappresenta un riconoscimento delle doti di Cristian e un importante successo per gli allenatori e i dirigenti della Cistellum Judo Karate, che vede i suoi atleti competere in palcoscenici di primissimo livello. “Complimenti a Cristian, un grande in bocca al lupo per le prossime competizioni e un grazie all’Asd Cistellum Judo Karate, per il costante impegno e la collaborazione in tutte le iniziative sportive e associative di Cislago” rimarcano dall’Amministrazione civica cislaghese.

(foto: il giovane Cristian Brundu mostra la medaglia conquistata a Brembate di Sopra)

