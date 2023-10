SARONNO – Non è passata inosservata stamattina, mercoledì 4 ottobre, la presenza in stazione delle pattuglie della polizia di Stato. Dopo gli ultimi casi di cronaca, dalle risse agli accoltellamenti con l’ultimo caso la sassaiola domenica pomeriggio sulla massicciata della stazione di Saronno Sud a cui hanno assistito due pensionati costretti a nascondersi dietro ad un palo, capita più spesso di vedere pattuglie della polizia di stato in servizio in città.

Proprio domenica una pattuglia era presente dopo l’episodio per i rilievi necessari visto che i presenti hanno sentito chiaramente uno sparo. Stamattina la presenza di diverse auto e uomini della polizia di stato è stata accolta con favore dai saronnesi soprattutto per la scelta della giornata di controllo il mercoledì quando a Saronno, complice il mercato aumentano anche i problemi con più auto, pedone e anche malintenzionati visti i recenti borseggi tra gli stand.

(foto del nostro lettore)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione