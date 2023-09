SARONNO – Le locandine sono stata affisse ieri mattina in tutta la città e hanno subito suscitato una grande curiosità. Del resto la creazione di una fondazione per l’ospedale di Saronno è stato uno dei temi dell’estate saronnese e facile capire come la sua presentazione sia decisamente attesa.

Mancano però pochi giorni ormai. Mercoledì 4 ottobre alle 21 in Villa Gianetti la fondazione Saronno in salute si presenterà in un evento che vuole essere “un’occasione per partecipare insieme al rilancio del nostro ospedale”.

Saranno presenti il presidente della fondazione Gianfranco Librandi i confondatori Anna Lisa Renoldi e Pierluigi Gilli. Tra gli ospiti che interverranno nel corso della serata il sindaco Augusto Airoldi, Giuseppe Licata della commissione sanità di Regione Lombardia e Mario Daniele Etro del Comitato per la salvaguardia e il rilancio dell’ospedale di Saronno.

La serata, che avrà come moderatore Paolo Del Debbio, sarà ad ingresso libero anzi la cittadinanza è invitata a partecipare.

La fondazione è stata annunciata nel periodo estivo dallo stesso Gianfranco Librandi con un lungo articolo pubblicato su “Il Riformista” ed è salita subito alla ribalta tra i temi cittadini. Non a caso ieri pomeriggio, al termine del punto stampa davanti al Municipio che è seguito all’incontro dei sindaci del comprensorio con i vertici dell’Asst Valle Olona per far il punto dell’attuazione della roadmap del piano di rilancio dell’ospedale è arrivata una domanda sulla fondazione. In sostanza è stato chiesto se ne fosse parlato. Il sindaco Augusto Airoldi ha detto che non era all’ordine del giorno e che comunque era necessario attendere che la fondazione si presentasse e spiegasse la propria attività.

